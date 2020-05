Recorde de usuários simultâneos, aula de acessibilidade e destaque na mídia internacional. A primeira live da cantora sertaneja goiana Marília Mendonça em casa quebrou números, lançou tendência e fez todo mundo sofrer por mais de três horas com muitos sucessos. A nova apresentação da artista, hoje, às 20h30, direto da sua chácara em Aparecida de Goiânia, chega novamente cheia de expectativas.

“Sempre digo que o meu rebanho gosta de me surpreender. Desde o primeiro momento, o meu objetivo com a live, assim como de outros artistas, era ser um meio para ajudar aquelas pessoas que estão mais necessitadas nesse momento. Fiquei extremamente feliz e sou grata, porque esse objetivo alcançamos. Os números e toda a repercussão me enchem de orgulho”, vibra a cantora em entrevista ao POPULAR.

Na nova apresentação, Marília adiantou que o repertório contará com vários sucessos, como Todo Mundo Vai Sofrer, Infiel e Amante Não Tem Lar. “Tem sim músicas de todas as fases da minha carreira, tem um bloco só com canções de outros cantores com quem eu tive a honra de gravar. Estou caprichando nesse repertório”, conta ela, que deve incluir no show a inédita Vira Homem, faixa que ganhou clipe todo gravado por celular em casa.

A primeira live da Rainha da Sofrência - realizada no dia 8 de abril – segue no topo. Com uma marca de 3,3 milhões de visitas simultâneas em sua apresentação, Marília Mendonça foi a artista mais assistida do mundo na quarentena. Quem chegou perto dessa marca foi a dupla Jorge & Mateus, que teve 3,1 milhões de acessos, e o cantor italiano Andrea Bocelli, que atingiu 2,8 milhões de visualizações simultâneas.

O que mais impressiona é que a cantora fez história apostando na simplicidade, diferentemente de outras lives cheias de recursos e com a presença de muita gente na organização. “De verdade, eu não fico pensando nisso, acho até que com o passar do tempo os números podem diminuir, mas a gente precisa lembrar o objetivo disso tudo, que é levar um pouco de entretenimento para as pessoas que estão em casa e ajudar os mais necessitados”, ressalta.

Além disso, inovação foi uma das marcas da primeira live. Marília Mendonça incluiu a tradução da sua apresentação em Libras (Língua Brasileira de Sinais), o que depois tornou-se uma tendência nos shows on-line, seguido por vários cantores de todos os gêneros. A primeira transmissão, inclusive, tornou-se no dia um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. “O objetivo era contar com o máximo de pessoas possível. Fiquei muito feliz em ver que outros artistas fizeram o mesmo”, comenta.

Internacional

A primeira live da sertaneja também reforçou ainda mais o desejo da artista de seguir carreira internacional, depois da repercussão do show on-line no jornal americano New York Times e na agência de notícias britânica Reuters. “Acredito que cada coisa tem o tempo certo para acontecer. Nós já fizemos algumas turnês internacionais, inclusive por conta da pandemia adiamos uma volta pela Europa que faria agora no começo do ano”, lembra Marília Mendonça.

A turnê internacional pela Europa estava agendada para abril, com shows em Londres (Inglaterra), Amsterdã (Holanda), Porto e Lisboa (Portugal) e todos foram remarcados para outubro. Em casa, a cantora vem usando o tempo para brincar com o filho, Leo, fruto do relacionamento com o cantor e compositor Murilo Huff. “Estou curtindo muito esse momento com ele. Também comecei a estudar inglês e estou me arriscando na cozinha”, revela a cantora.

Enquanto não pode voltar aos palcos por conta da pandemia do novo coronavírus, Marília Mendonça vem fazendo lives. Ela foi uma das primeiras artistas a iniciar uma série de apresentações no Instagram quando fazia covers inusitados como da banda de rap Racionais. O próximo show on-line deve ser uma com a dupla Maiara & Maraisa, com o projeto A Festa das Patroas, que as artistas rodam o País desde 2017 e que foi apresentado em Goiânia no ano passado. Ainda não foi anunciada uma data. “Mas a gente está querendo muito”, confirma a Rainha da Sofrência.