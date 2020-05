Magazine Recordações de infância

Quando todos os primos se juntavam nas tardes de sábado, o quintal da avó Joana Gouveia da Cunha, hoje com 70 anos, ficava pequeno para as brincadeiras da infância. “Pique-esconde, pega-pega, casa da árvore, comer manga verde com sal. Era uma verdadeira festa”, conta a neta Fabynarah Jesus Silva, 23, que ainda hoje vai até o canto da casa localizada em Goiaporá, distr...