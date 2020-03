Magazine Receitas de Gercina Borges

As receitas de bolos, pães e outras quitandas regionais de dona Gercina Borges podem ser conferidas no Museu Casa Pedro Ludovico, na região central de Goiânia. Por lá, é possível conferir as indicações feitas à mão pela primeira-dama que inaugurou o Palácio das Esmeraldas, com dicas para deixar bolos mais saborosos e as combinações certas para massas. A pioneira foi uma das...