Magazine Recanto das orquídeas: “Elas ouvem todos os meus absurdos, e o melhor: não respondem” Segundo a administradora Rosângela Rodrigues de Souza não existem amigas melhores que as orquídeas do seu quintal

Para a administradora Rosângela Rodrigues de Souza, de 37 anos, não existem amigas melhores que as orquídeas do seu quintal. “Elas ouvem todos os meus absurdos, e o melhor: não respondem”, brinca. O quintal da avó foi onde aprendeu a mexer com a terra ainda criança, momento em que apreciava a beleza e o perfume inebriante das rosas. “Gostar de plantas é herança de fa...