Magazine Realidade virtual

Por conta da pandemia, essa é primeira edição 100% on-line do festival produzido pela Caolha Filmes, que comemora cinco anos em 2021. O ano passado, no entanto, foi de hiato para o Lanterna Mágica, que precisou se adaptar para o retorno. “Descobrimos o formato com a pandemia e a própria Lei Aldir Blanc, que já previa o digital no edital. Entender como funciona a coisa ...