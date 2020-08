Magazine Reabertura dos cinemas e onda drive-in são temas do “Magazine Sonoro”

Por dependerem basicamente da aglomeração do público para existir – o que atualmente deve ser evitado a todo custo devido à pandemia da Covid-19 –, os cinemas continuam fechados e têm futuro incerto no País. Por outro lado, uma onda de espaços drive-in pipocou por todo o País em estacionamentos adaptados com telas de alta resolução. O futuro das salas de cinemas, os p...