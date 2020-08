Magazine Reação de Getúlio Vargas levou à derrocada da AIB

Num ponto de especial afinidade com o fascismo, o “Chefe Nacional” (título inspirado no “Duce” italiano) idealizava um passado em que a fibra da sociedade brasileira ainda não havia sido corrompida pela modernidade e pelo cosmopolitismo. Se Mussolini resgatava o Império Romano, Plínio Salgado louvava as heranças cabocla e bandeirante.Ao fim, foi a própria força do integralismo que con...