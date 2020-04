Magazine Rappers trocam Gucci por camisas de time e dão cara brasileira a rap britânico “É um ato simples, mas que tem muito significado. É raça neles, carrinho no Hazard”, diz Febem, um dos MCs

Há oito anos, o Corinthians ganhava o campeonato mundial de clubes, batendo o rico time inglês Chelsea na final, na última vez que o título foi para um clube brasileiro. Uma imagem daquele jogo, do zagueiro Chicão dando um carrinho em dividida com o craque belga Hazard, estampa a capa de Brime!, disco que estreita os laços entre o rap feito no Brasil e na Inglaterra.“É u...