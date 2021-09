Magazine Rapper mexicano Dan Sur implanta correntes de ouro na cabeça através de cirurgia Cantor teria passado pela operação em abril, e implantado ganchos em seu couro cabeludo

O rapper mexicano Dan Sur, 23, compartilhou com seus fãs do TikTok, onde possui 1,9 milhão de seguidores, uma mudança no visual. O artista implantou cirurgicamente em seu couro cabeludo uma variedade de correntes de ouro. "A verdade é que eu queria fazer algo diferente porque vejo que todo mundo pinta o cabelo. Espero que nem todos me copiem agora", afirmou no víd...