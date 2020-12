Magazine Rapper goiano lança música sobre violência doméstica Donato no Relato apresenta letra que lembra o ambiente hostil que viveu durante a infância. Cenas foram gravadas na periferia de Goiânia onde o artista cresceu

A Violência doméstica, a luta das mães solteiras, as agressões física e verbal entoam a nova rima do rapper Donato no Relato, goianiense da região leste da Capital, que tem se destacado no cenário musical ao apresentar letras que mostram a realidade de tantos jovens brasileiros. A canção “Mãe” é um grito de alerta para as mulheres que passam por situações de violência d...