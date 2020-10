Magazine Raphael Logam é indicado ao Emmy Internacional de melhor ator Seu personagem na série Impuros, Evandro do Dendê, é um jovem de uma favela no Rio de Janeiro que se tornou um dos maiores traficantes do País

Pelo segundo ano consecutivo, Raphael Logam é indicado ao Emmy Internacional de melhor ator pelo papel de Evandro, o protagonista da série Impuros, cuja segunda temporada já está disponível no Globoplay. Evandro do Dendê é um jovem de uma favela no Rio de Janeiro que se tornou um dos maiores traficantes do País. Nessa sequência da obra, ele está de volta após fugir da...