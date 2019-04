Magazine Rami Malek, que interpretou Freddie Mercury nos cinemas, será vilão em novo filme de James Bond O longa deve chegar aos cinemas em 3 de abril de 2020

O ator Rami Malek, vencedor do Oscar por sua interpretação de Freddie Mercury em "Bohemian Rhapsody", será o vilão do próximo filme do espião James Bond. O longa, ainda sem nome definido, terá novamente Daniel Craig no papel do "007" e será dirigido por Cary Joji Fukunaga. A trama começará com Bond desfrutando de uma vida tranquila na Jamaica, até que Fe...