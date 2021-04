Magazine Rainha do samba

A música, e o samba em particular, não estavam em seus planos. Tanto que, por mais de 30 anos, Yvonne Lara da Costa, cujo aniversário de 99 anos se comemora nesta sexta-feira, foi enfermeira e assistente social, especializou-se em Terapia Ocupacional e foi trabalhar no Serviço Nacional de Doenças Mentais, com a médica Nise da Silveira. Aposentada, Dona Ivone ...