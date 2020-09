Magazine Rainha do carnaval

Goiandira do Couto era uma mulher que gostava de festas, música ao vivo, recital de poesias e bailes de folia. Não por menos, é considerada por todos da cidade de Goiás como a “eterna rainha do carnaval”. “Ela era muito feliz, viveu a vida muito bem, fez o que queria, tratava todos com uma igualdade inabalável. Tinha um amor pela vida, pela natureza que a cercava, conquis...