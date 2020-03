Magazine Raimundos e a Orquestra Filarmônica de Goiás são destaques da semana; confira a programação cultural Turnê da banda Raimundos e estreia da temporada 2020 da Filarmônica de Goiás são os destaques da programação

Pode aumentar o som que a semana promete. A principal atração é uma das bandas de rock mais queridas do Brasil. Os Raimundos estão de volta a Goiânia com a turnê comemorativa do primeiro disco da carreira, lançado em 1994, em show na sexta-feira, no Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Outra atração de peso na programação é a estreia da temporada...