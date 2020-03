Magazine Raimundos apresentam nesta sexta-feira (13), em Goiânia, turnê de 25 anos do primeiro disco da banda O repertório é centrado no álbum de estreia, batizado de Raimundos, lançado em 1994, e que vendeu mais de 150 mil cópias

No contrabaixo, Canisso. Na guitarra, Marquim. Nas baterias, Caio e Fred. Nos vocais, Digão. Eles são os Raimundos, uma das bandas mais queridas do Brasil. Os roqueiros apresentam nesta sexta-feira (13), a partir das 21 horas, a turnê dos 25 anos do primeiro disco da carreira, no Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. A abertura será com os russos B...