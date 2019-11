Magazine Rage Against the Machine vai retornar em 2020 no Coachella A programação completa do Coachella geralmente sai em janeiro. Em 2020, o festival acontecerá de 10 a 12 de abril e de 17 a 19 de abril

No atual clima político estadunidense, o único mistério é o porquê demorou tanto para o Rage Against the Machine se reuir novamente. O grupo de Los Angeles toca rock pesado e é formado pelo vocalista Zack De la Rocha, o guitarrista Tom Morello, o baixista Tim Commerford e o baterista Brad Wilk. A banda postou nas suas redes sociais datas de shows para 2020. As datas ...