Magazine Rafael Zulu causa alvoroço em Vai que Cola Vai que Cola, em Miami Sétima temporada do programa vai ao ar na TV Globo nas noites de sábado, após a novela Império

Tapete vermelho, estatuetas brilhando, celebridades espalhadas por Miami. Os holofotes estão todos voltados para a principal premiação do cinema. Só se fala nisso na cidade e, no South Beach Hotel, também. No episódio deste sábado, a turma do Vai que Cola sonha participar do evento, perto dos famosos de Hollywood, mas com os ingressos esgotados, o jeito é acompanhar d...