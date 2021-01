Magazine Rafael Portugal retorna ao BBB com quadro de humor que fez sucesso em 2020 “Eu me sentia falando muita coisa que eles gostariam de falar – memes criados na internet e que eu acabei levando para o quadro, por exemplo”

Quem disse que a lista de confirmados do BBB 21 acabou? Porém, desta vez, o nome já esteve na edição passada: Rafael Portugal. Sucesso no BBB 20, o CAT BBB retorna na nova temporada do Big Brother Brasil. E quem estava com saudades não vai precisar esperar muito. Nesta semana, o humorista anunciou sua participação na nova temporada do reality e na próxima sem...