Magazine Rafael Magalhães e Ana Clara Paim apresentam comédia romântica Com abordagem cômica o roteiro mergulha nos dilemas da vida de solteiro e nas particularidades dos relacionamentos modernos

As inquietações do influenciador digital e escritor Rafael Magalhães estão na peça Minha Vida Amorosa é uma Comédia, que será apresentada neste sábado, no Teatro PUC. O espetáculo, em que Rafael divide o palco com a atriz Ana Clara Paim, está marcado para 19 horas. Com abordagem cômica o roteiro mergulha nos dilemas da vida de solteiro e nas particularidades dos relacionamentos mo...