Magazine Rafael Cunha apresenta “Casem, é Ótimo!” em Goiânia Espetáculo ocorre neste sábado, às 20 horas, no Teatro Sesi

O humorista Rafael Cunha apresenta em Goiânia o espetáculo Casem, é Ótimo!, neste sábado, às 20 horas, no Teatro Sesi. No palco, o paraibano apresenta com humor assuntos ligados ao casamento que todos sabem, mas que ninguém tem coragem de falar. Em stand up, Rafael fala como é bom se casar, viver a dois, e levar uma vida tranquila ou nem tanto. “Minha inspiração vem ...