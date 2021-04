Magazine Rafael Cardoso joga encomenda do vizinho, ator Paulo Betti, pelo muro Os atores estão juntos no ar, com a reprise da novela "A Vida da Gente" (Globo), exibida originalmente no ano de 2011

Rafael Cardoso, 35, e Paulo Betti, 68, são vizinhos no Rio de Janeiro, e em registro feito por Mariana Bridi, esposa de Cardoso, o ator aproveita da proximidade para entregar as compras de Betti. "Entrega especial para nosso vizinho", mostrou a Bridi em seus Stories. No registro é possível ver Cardoso lançando a encomenda por cima do muro. O artista possui uma fa...