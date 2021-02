Magazine Rafael Cardoso fala sobre a volta de "A Vida da Gente"

Rodrigo (Rafael Cardoso) ama Ana (Fernanda Vasconcellos). De repente, o destino muda, Ana entra em coma e as circunstâncias fazem com que Rodrigo ame também Manuela (Marjorie Estiano). Mas as irmãs se adoram tanto que ambas abririam mão do amor do rapaz – irmão de criação delas – em prol da felicidade da outra. A Vida da Gente, novela das seis que volta a ser exibida...