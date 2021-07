Magazine Rafa Kalimann termina namoro com Daniel Caon A assessoria da apresentadora confirmou a informação neste sábado (3)

A ex-BBB, Rafa Kalimann, 28, terminou o namoro com o cantor Daniel Caon, 28, após oito meses de relacionamento. A assessoria da apresentadora confirmou a informação neste sábado (3) ao F5. Em novembro do ano passado, a vice-campeã do Big Brother Brasil 20 foi pedida em namoro com fogos de artifício e uma serenata. Em abril, no aniversário da influenciadora, o cant...