A sister Rafa Kalimann precisou fazer uma cirurgia de emergência no Big Brother Brasil 20 nesta segunda-feira (2). No fim de semana, ela reclamou de estar com muita dor em um dente e hoje foi submetida a um tratamento.

Conversando com Felipe Prior, ela contou sobre o procedimento, realizado dentro do confinamento. "Deu anestesia e tudo. Estou com a boca toda anestesiada", disse a influencer. "Deu um abscesso embaixo e um canal em cima", revelou.

Rafa contou ainda que o ocorrido a deixou com vergonha. “Fiquei pensando 'estou dando trabalho'. Eu falei se não dava para fazer lá fora e eles disseram que não”, relatou.

O tempo que a influenciadora ficou no confessionário passando pelo procedimento fez com que Manu pensasse que ela ia ser tirada da casa. "Ela foi chamada para o confessionário e não saía. Aí pensei 'essa menina vai ser eliminada'", disse, aos risos.