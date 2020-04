Magazine Rafa Kalimann mostra reencontro emocionante com a família após deixar o BBB20; veja vídeo A influenciadora deixou o confinamento na segunda-feira (27) e conquistou o segundo lugar na disputa

A influenciadora e agora ex-BBB Rafa Kalimann publicou no Instagram, na tarde desta quarta-feira (29), o reencontro com os pais após deixar o confinamento do Big Brother Brasil 20, que terminou na segunda-feira (27). Ela, que foi a vice-campeã do reality, disse, em entrevista à Fátima Bernardes nesta quarta, que esse foi o momento mais impactante para ela desde que s...