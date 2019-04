Magazine Rafa Kalimann leva doações e ajuda a Moçambique onde ciclone matou centenas de pessoas "Não sabemos como vão estar as crianças que acompanhamos durante todos esses anos”, escreveu a modelo

A digital influencer Rafaela Kalimann está em Moçambique, na África, em sua primeira missão após a passagem do ciclone Idai que atingiu o continente de forma devastadora no dia 4 de Março deste ano. Mais de 700 pessoas morreram durante a tempestade. Na manhã desta terça-feira (16), Kalimann disse que desta vez não sabe como vai encontrar a cidade de Beira, on...