Magazine Rafa Kalimann estreia talk show e diz que sonho de ser atriz não acabou Apresentadora diz que não voltaria ao BBB: 'Sem saúde mental'

Há exatamente um ano, no 28 de abril de 2020, Rafa Kalimann, 28, deixava o Big Brother Brasil 20. Era a emoção pela conquista do segundo lugar, medo pelo encontro de um mundo pandêmico e muita expectativa pelo que viria depois. Agora, a influenciadora colhe os frutos da exposição, do jogo e do carisma que mostrou no reality. Contratada pela Globo desde maio d...