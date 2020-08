Magazine Rafa Kalimann assume estar vivendo relacionamento com Daniel Caon Ex-BBB e compositor ficaram pela 1ª vez em 2014, antes da influenciadora se casar com o sertanejo Rodolffo, da dupla com Israel

Rafa Kalimann assumiu estar vivendo um romance com Daniel Caon. “Estamos apenas nos conhecendo, nos permitindo. Não queríamos rotular ‘estamos juntos’ porque como todas as outras pessoas estamos passando pelo processo de conhecer e ver se vai dar certo, com calma, de forma espontânea e, principalmente, real e sincera”, esclareceu a ex-BBB. Em entrevista ao coluni...