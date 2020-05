Magazine Rafa Kalimann assina contrato com a Globo Segundo a mineira, ela vai estrear no Globoplay e, depois, como atriz em obras de ficção

A influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann assinou, na quarta-feira (27), um contrato com a Globo para atuar nas produções da emissora. Segundo a mineira, ela vai estrear no Globoplay e, depois, como atriz em obras de ficção. No Twitter ela comemorou: “Quantas vezes chorei, pedi, tive medo de não acontecer. Quantas vezes eu implorei para Deus pra me permitir realiz...