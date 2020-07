Magazine Raí Saia Rodada é mais um que confirma participação na live do Buteco de Gusttavo Lima Além dele, Matheus e Kauan e Wallas Arrais estarão presentes. Apresentação está marcada para o dia 2 de agosto e será transmitida pelo Youtube

Marcada para o dia 2 de agosto, a edição live Sunset do Buteco de Gusttavo Lima contará com participações de outros cantores do sertanejo e do forró. Entre eles, Raí Saia Rodada, Matheus e Kauan e Wallas Arrais. A apresentação será transmitida ao vivo pelo Youtube. Raí Saia Rodada representa o forró eletrônico no evento predominado pelo sertanejo. Em seu repertório estão ...