Magazine Réveillon em casa Em tempos de pandemia, passar a virada do ano sozinho ou apenas com parentes de casa é opção de muitos para preservar a saúde

A festa mais esperada do ano vai ser no sofá de casa. Acostumado a celebrar a virada em baladas em Florianópolis, Salvador e Rio de Janeiro, o gerente corporativo de uma empresa de telefonia, Geovane Souza Silva, de 35 anos, vai ver 2021 começar diferente. Por conta da pandemia do novo coronavírus, ele decidiu que não é o momento de viajar e aglomerar como se...