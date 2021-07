Magazine Rádios e TVs tiram músicas de DJ Ivis do ar após acusação de agressão Nesta terça-feira (13), a arquiteta e influenciadora esteve no programa Encontro com Fátima Bernardes e disse que foi agredida pela primeira vez pelo DJ quando estava grávida da filha, Mel

Após a divulgação de imagens em que o DJ Ivis, 30, aparece agredindo a ex-mulher, Pamella Holanda, 27, emissoras de rádio do Ceará anunciaram a retirada de músicas do cantor de sua programação e o canal Multishow também não irá mais exibir nenhum clipe que tenha a presença do músico. Rádios do Grupo Cidade de Comunicação, como Rádio Cidade, Jovem Pan e a 89,9 FM pub...