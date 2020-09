Magazine Quinta temporada do The Voice Kids retorna neste domingo na grade da Rede Globo Primeiro episódio será especial, com os melhores momentos do programa, relembrando a trajetória das 24 vozes que continuam na competição e marcando oficialmente a retomada da competição

O The Voice Kids está de volta! A partir deste domingo, o reality musical volta à programação da TV Globo para completar sua quinta temporada. O primeiro episódio será especial, com os melhores momentos do programa, relembrando a trajetória das 24 vozes que continuam na competição e marcando oficialmente a retomada da competição. A partir do doming...