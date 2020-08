Magazine Quinta temporada de “Escola de Gênios” estreia no Globoplay

As pequenas mentes brilhantes da Escola de Gênios já estão prontas para o início de mais um ano letivo. A quinta temporada da série infantil original Globoplay já está no catálogo da plataforma. A produção traz a história de Isaac (Kaik Pereira), um estudante de escola pública que é convidado a frequentar uma escola para alunos com habilidades especiais. Lá ele conhece Maya (M...