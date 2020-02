A cantada se torna assédio quando é unilateral, agressiva e insistente. É quando uma pessoa desrespeita a vontade da outra ou quando a outra é impedida de reclamar por medo de retaliação. Uma questão de consentimento. No Brasil, o assédio, em especial o verbal, nunca foi muito levado a sério e é tão naturalizado que muitas mulheres nem ao menos percebem quando estão sofrendo um. A chegada da lei de importunação sexual serviu como reforço para a discussão sobre a violência de gênero.

Ser agarrada, apalpada e até ter de mudar o percurso para casa por causa do assédio é comum na vida de muitas mulheres. A legislação veio para tentar frear atos como esses. Apesar de comemorar o avanço na lei e a união de entidades na defesa da mulher, a psicóloga Cida Alves, uma das organizadores do Bloco Não É Não, explica que o momento no Brasil é de enfrentamento. “Estamos vendo que até autoridades oficiais, como o próprio presidente da República, legitimam com discursos e comportamentos a violência de gênero”, diz, em referência aos recentes episódios misóginos e homofóbicos envolvendo o presidente Jair Bolsonaro.

Organizado por mulheres e movido pela vontade de conscientizar a população sobre a cultura do assédio, o Bloco Não É Não nasceu em 2017, na cidade de Goiás. A ideia de Cida e de Ionara Rabelo, psicóloga ativista dos direitos de defesa da mulher, da criança e do adolescente, foi tão bem recebida que, após um hiato em 2018, a agremiação ganhou as ruas de Goiânia em 2019. “Nosso bloco é uma ação pública de defesa da alegria e do respeito ao corpo feminino. Não podemos confundir paquera com importunação sexual e não existe melhor momento para falar sobre isso do que no carnaval.” O bloco desfila na terça-feira, com concentração às 14 horas, na Rua 3, Centro.