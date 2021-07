Magazine Questão ambiental ainda é desafio para a cidade de Goiás Segunda reportagem da série sobre os 20 anos da concessão do título de Patrimônio da Humanidade à antiga capital mostra avanços e impasses do meio ambiente, elemento fundamental para a conquista

O helicóptero alçou voo e dentro do aparelho, um destino traçado. Entre os passageiros, membros do Icomos, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, braço da Unesco para avaliação de candidaturas ao título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. A máquina barulhenta, atraindo a atenção de quem estava embaixo, percorria as antigas trilhas dos bandei...