Magazine “Quero ser um contador de histórias”, diz ator Paulo Vespúcio Ator goiano realiza projeto "Contos que Conto", no canal no YouTube, onde relata causos de avós e tios e as fábulas passadas de boca em boca pelas cidades do interior de Goiás pautam

As histórias da infância, os causos de avós e tios e as fábulas passadas de boca em boca pelas cidades do interior de Goiás pautam o projeto Contos que Conto, do ator goiano Paulo Vespúcio. Por meio do canal no YouTube, o artista cria monólogos que falam sobre o tempo, a saudade e a memória. Nascido em Rio Verde, no Sudoeste Goiano, o ator retornou a sua cidade nata...