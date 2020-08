Magazine “Quero que meu filho pense no próximo”

Durante os dias da semana e bem no fim de tarde, o porteiro John Maia, 36, vai com o filho Ronaldo, de 10 anos, até a região da Avenida Independência, no Centro de Goiânia, para levar alimentos e agasalhos para pessoas em situação de vulnerabilidade social e de rua. Organizador do projeto social Sempre Dá para Fazer uma Coisa, ele recebe doações e passa para frente, e...