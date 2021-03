Magazine Quente ou gelado?

Tomar banho quente, morno ou gelado? Parece uma discussão sem tanta importância, mas a condição da água pode interferir muito em sua saúde. De maneira geral, a preferência vai depender da estação do ano, mas muita gente até se exibe com a coragem de manter o chuveiro com a chavinha desligada, faça sol ou faça frio. “O que não é recomendado é uma temperatura muito alta...