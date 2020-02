O terceiro paredão do Big Brother Brasil 20 foi formado na noite deste domingo (9). Os emparedados são os brothers Felipe Prior e Hadson Nery. Hadson recebeu indicação da líder Gabi Martins, já Prior recebeu 9 votos da casa e concorreu à uma prova de sorte com Victor Hugo, que levou 5 votos. Os dois disputaram, Victor ganhou e se salvou do paredão.

Um dos brothers será eliminado na próxima terça-feira (11), para votar basta acessar o site do GShow, mas O Popular quer saber quem você quer que saia. Vote em nossa enquete abaixo.