Magazine Quem vai para a semifinal do Mestre do Sabor? Com fase Na Peneira, reality culinário define nesta quinta-feira os quatro chefs semifinalistas

Depois de fortes emoções durante a Repescagem, quando cinco chefs deixaram a competição e Vitória Gasques, do time Kátia, conquistou uma nova chance no jogo, o Mestre do Sabor, reality culinário da Rede Globo, chega nesta quinta-feira a sua quinta etapa com a fase Na Peneira. Dividida em duas provas, os sete chefs participam da primeira, quando somente os três...