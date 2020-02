Quem sofre mais com o cancelamento nas redes sociais? Famosos ou anônimos? Para Daniel Christino, especialista em Filosofia da Comunicação da UFG, as celebridades são mais afetadas com a patrulha. “Isso é mais sensível para quem vive da sua reputação, como influenciadores digitais, políticos e artistas. Seres mortais não são tão afetados. Por exemplo, você pode fazer um comentário inadequado numa mesa de bar e sofrer uma repreensão e se arrepender e pedir desculpas. Para celebridades, o impacto pode ser catastrófico”, avalia.

Já a professora da UnB Rafiza Varão tem outro ponto de vista. Para ela, os anônimos são os mais prejudicados com o cancelamento na internet. “O artista é uma figura pública e ele está esperando ser apedrejado às vezes e ele tem ferramentas para poder contornar esse massacre. Ele está preparado para lidar com críticas o tempo todo. Agora, o indivíduo comum não tem muito que fazer, ele não tem pessoas para defendê-lo. No caso da Alessandra Negrini, por exemplo, ela foi imensamente defendida pelos próprios índios”, lembra.

Em todo caso, o melhor remédio para evitar o cancelamento é o bom senso. “Você precisa pensar em redes sociais como se estivesse falando no rádio, todo mundo pode ouvir. Você precisa pensar em que tipo de coisa vale a pena falar em público e que tipo de post faz parte do seu histórico porque o print é eterno”, lembra Christino. Foi o que aconteceu com James Gunn, diretor da franquia Guardiões da Galáxia. O cineasta tinha tuítes que foram publicados em 2008 e faziam piadas sobre pedofilia e estupro. Resultado: foi cancelado.

O diretor foi demitido do terceiro filme da franquia, que seria gravado em 2019. Na internet, os fãs tiveram reações variadas. Enquanto alguns parabenizaram a Disney pela decisão, outros lamentaram o afastamento. Durante toda essa epopeia de acontecimentos, Gunn se calou. Ele saiu das redes sociais, não foi a eventos públicos e muito menos concedeu entrevistas. Depois de um ano longe, ele foi recontratado. “Aconteceu rapidamente e, quando vi, tinha perdido tudo. Fui demitido e achei que minha carreira tivesse acabado”, disse ao site Deadline.