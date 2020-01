Magazine Quem são elas

Xênia França Nascida no Recôncavo Baiano, a cantora ficou conhecida inicialmente dentro do trabalho na banda Aláfia. Com potente voz em canções que falam sobre protagonismo e feminismo negro, Xênia é uma das grandes revelações da nova MPB. Letrux Destaque entre as cantoras brasileiras por seu disco Em Noite de Climão (2018), Letrux une poesia, música eletrônica e ritmos brasi...