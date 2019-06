Magazine Quem foi Tom of Finland?

Artista visual, Tom of Finland é um dos nomes mais importantes da arte erótica mundial. Desenhista, ele foi um dos responsáveis por criar a imagética por trás do couro e de outros ícones e personagens homoeróticos. O artista, que morreu em 1991, ganhou uma biografia nos cinemas, dirigido pelo cineasta Dome Karukoski. A produção resgata a trajetória do finlandês: de seus ...