Magazine Quem ficará com o trono de ferro? Fãs fazem suas apostas

The Last of the Starks, o quarto episódio da última temporada de Game of Thrones, também pode ter dado uma pista de quem pode sentar-se no trono. Em conversa com Tyrion, o Mestre dos Sussurros, Varys (Conleth Hill) indaga que o melhor governante pode ser aquele que justamente não quer governar, referindo-se ao bastardo do Norte. Só que o diálogo pode ser interpretado ...