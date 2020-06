Magazine Quem fez nossa TV

O âncora da TV Globo Heron Domingues deu a notícia tão aguardada naqueles dias de agosto de 1974. No boletim Jornal Internacional era mostrado o sinal da Casa Branca, aberto antes do início do pronunciamento do então presidente dos EUA, Richard Nixon, mostrando o homem que estava no centro de uma crise política inédita. Sem saber que já poderia ser visto por alguém, ...