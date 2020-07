Magazine “Quem estiver ligado vai sair diferente”, diz Bruno Mazzeo sobre Diário de um Confinado No sábado, foram ao ar, na Globo, as três últimas crônicas da temporada: Faxina, Reunião de Condomínio e Último

Quarentena. No dicionário, a definição é isolamento por período de tempo variável. Na vida de Murilo, tem mais um significado: é como viver todo dia o mesmo dia, diferente do outro dia. O personagem principal de Diário de um Confinado, interpretado por Bruno Mazzeo, passou por todas as etapas do isolamento social: sentiu angústia, alegria, aprimorou os dotes culinários...