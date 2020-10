Magazine Quem é Violeta Fênix? Jornalista e documentarista goiano Vinicius Sassine lança Exu Matou um Pássaro, seu segundo filme

Em Exu Matou um Pássaro, acompanhamos Violeta Fênix em uma viagem de retorno ao Brasil, seu país natal, após 20 anos morando na Espanha. Desde que foi, em 2000, ainda não havia voltado. O documentário de 24 minutos tem direção do jornalista e documentarista goiano Vinicius Sassine, com produção associada da Olho de Gato Filmes, e começou as exibições em festiv...