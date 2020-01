A comidinha caseira da mãe, as campanhas ao lado de famosos, o look do dia e as viagens até Pirenópolis e Rio de Janeiro. Nada passa despercebido no Instagram da mineira de Uberlândia Rafaella Kalimann (@rafakalimann), de 26 anos, que mora na capital goiana há seis anos. Com título de cidadã goiana recebido em 2018 da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Rafa foi escalada para participar do Big Brother Brasil (TV Globo) edição 20, que começa na próxima terça-feira (21).

Embaixadora da ONG Missão África e madrinha do Hospital de Câncer de Goiás e Comunidade JK Goiânia, Rafa acumula 3 milhões de seguidores em sua conta no Instagram. A influencer não economiza na hora dos stories e sempre que pode posta fotos e vídeos com nomes como Matheus Mazzafera, a atriz Paola Oliveira, os sertanejos César Menotti & Fabiano e a amiga Simaria, da dupla com Simone.

Solteira após os términos com o cantor Rodolffo, da dupla com Israel, em 2018, e com o fazendeiro Flavio Moretto, no ano passado, Rafa trabalhou durante muitos anos em agências de modelo. Aos 14 anos, deixou Uberlândia e foi morar sozinha em São Paulo. A digital fez curso de teatro e até protagonizou um dos clipes do então noivo na época. Quando voltou para a cidade mineira, chegou a cursar um ano de graduação em Psicologia, mas decidiu investir no Instagram.

Figurinha carimbada no Festival Villa Mix Goiânia, Rafa mantém um canal do YouTube e conta do Snapchat. Também é presença vip na São Paulo Fashion Week e outras semanas de moda pelo Brasil e no exterior. Ao lado das badaladas festas e coquetéis, a mineira viaja também para missões religiosas em Moçambique, na África, que oferece atendimento médico para 400 crianças.

Edição 20

Na edição que comemora duas décadas de BBB, influencers já conhecidos na internet, a exemplo de Rafa Kalimann, ficarão confinados ao lado de anônimos. No entanto, os dois grupos não disputarão os paredões. Um celular será disponibilizado para os brothers produzirem conteúdo para os telespectadores. Mas o aparelho não dará acesso ao ‘mundo externo’.

O BBB 20 segue sendo apresentado por Tiago Leifert e o campeão leva para casa R$ 1,5 milhão.

BBB

O grupo que participará do reality show é formado por pessoas que se inscreveram no programa e convidados. Nesta edição, o líder terá ainda mais poder na casa do BBB 20, definindo quais são as pessoas que estarão nos grupos da xepa e Vip (cada um deles têm mais ou menos benefícios na hora da alimentação).

O BBB20 será apresentado por Tiago Leifert e estreia na próxima terça-feira (21).